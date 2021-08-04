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İstanbul Valiliği’nden Beykoz’daki orman yangınına ilişkin açıklama
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Valiliği’nden Beykoz’daki orman yangınına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği’nden Beykoz’daki orman yangınına ilişkin açıklama

yangın görüntüsü

Ormanlı Basın Açıklaması Orman Yangını Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 

-müdahale görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada yangının söndürüldüğü ve 300 metrekarelik alanın yanmış olduğu belirtildi. Beykoz saat 13.04’te Tokatköy Yuşa Tepesi civarında ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği basın açıklamasında bulundu. İstanbul Valiliği’nden gelen açıklamada “Bugün saat 13.04’te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
(BC-CGK-
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