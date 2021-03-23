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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

- Özel harekat polislerinin detay görüntüleri - Polis ekiplerinin çalışmaları - Drone'un görüntüsü İstanbul 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Tuzla ve Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis, Tuzla ve Pendik'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile adreslerde keşif yapıldı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Yakalama Kararı Avcılık 

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