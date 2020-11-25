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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

İSTANBUL - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

- Operasyondan görüntüler - Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Ele geçirilenlerin görüntüleri - Kent genelinde düzenlenen operasyonda, 110 kilogram eroin ve 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu Eyüpsultan merkezli birçok ilçede piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda, 110 kilogram eroin ile 6 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonun devamında Göktürk semtinde düzenlenen baskında da "torbacı" olarak tabir edilen 13 zanlı yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Akalan Yurt Dışı Uluslararası Suç Örgütü 

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