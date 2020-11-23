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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

- Uyuşturucu operasyonundan detay görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 88 kilo 950 gram Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da Avcılar'da bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 88 kilo 950 gram Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 990 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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