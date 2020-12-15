Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

- Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyondan görüntüler İstanbul 'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.K ve C.Ö'nün doğu illerinden İstanbul 'a uyuşturucu madde getirerek sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüphelilerin Büyükçekmece'deki ikamet adresleri çevresinde takip yürüten jandarma, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evlerinde sakladığını ve kiraladıkları araçlar ile satışını yaptığını belirledi.Jandarma, takibe aldıkları şüphelilerin aracını durdurdu. Narkotik köpeği Vadi'nin de katılımıyla araçta arama yapıldı.Stepne boşluğuna yerleştirilmiş birer kiloluk poşetler içerisinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Araçta bulunan M.M.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlmlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement