İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
- Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyondan görüntüler İstanbul 'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.K ve C.Ö'nün doğu illerinden İstanbul 'a uyuşturucu madde getirerek sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüphelilerin Büyükçekmece'deki ikamet adresleri çevresinde takip yürüten jandarma, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evlerinde sakladığını ve kiraladıkları araçlar ile satışını yaptığını belirledi.Jandarma, takibe aldıkları şüphelilerin aracını durdurdu. Narkotik köpeği Vadi'nin de katılımıyla araçta arama yapıldı.Stepne boşluğuna yerleştirilmiş birer kiloluk poşetler içerisinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Araçta bulunan M.M.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlmlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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