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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı (2)

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı (2)

- Operasyondan görüntüler İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 37'si yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.İki farklı soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler İstanbul 'un Beykoz, Ümraniye, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçeleriyle Kırşehir, Kocaeli ve Balıkesir'de haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisleriyle, helikopterin de destek verdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Öte yandan drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Narkotik Köpek Helikopter 

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