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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi

- Operasyondan görüntüler - Operasyonda ele geçirilenlerin görüntüleri İstanbul 'da uyuşturucu operasyonda 11 kilogram metamfetamin ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip yürüten jandarma, şüphelilerin Bakırköy'de lüks bir sitede kaldıklarını tespit etti.Adrese düzenlenen baskında İran uyruklu F.M. ve F.M.B'yi yakalandı. Yapılan aramada 11 kilogram metamfetamin, suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sosyal Medya Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

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