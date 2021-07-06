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İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonu
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonu

- Özel harekat polislerinin görüntüsü - Narkotik köpeğiyle arama yapılmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ekipler özel eğitimli narkotik köpekleriyle adreslerde arama yaptı.Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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