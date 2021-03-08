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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

- Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3'ü Türkmenistan uyruklu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat ile 5 Mart arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Sancaktepe, Büyükçekmece, Avcılar, Kağıthane, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 56 kilo 975 gram eroin, 17 kilo 745 gram marihuana, 3 kilo 650 gram Afyon sakızı, 680 gram hap, 230 gram kokain, 128 gram metamfetamin, 84 kök Hint keneviri, 220 gram Hint keneviri bitkisi, uzun namlulu silah ve şarjör, hassas terazi, öğütücü, 3 tabanca, 108 fişek ele geçirildi.Operasyonda adreslerde bulunan 3'ü Türkmenistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kokain Amfetamin Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 

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