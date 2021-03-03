İSTANBUL - Üsküdar'da yabancı plakalı tır, girdiği ara sokakta sıkıştı
- Üsküdar'da yabancı plakalı tırın ara sokakta sıkışması - Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatılması - Olay yerine trafik polisi ekiplerinin gelişi - Tırın dorse ve kupa kısmının ayrılması - Tırın sıkıştığı binada hafif çaplı hasar oluşması - Tır kupasının sokaktan çıkarılması - Tırın dorsesinin sıkıştığı bölgenin drone görüntüleriÜsküdar'da yabancı plakalı tır, girdiği ara sokakta sıkıştıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da girdiği ara sokakta sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokağa giren ve sürücüsünün ismi bilinmeyen Sırbistan plakalı tır, manevra yaptığı yerde sıkıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Tırı bulunduğu yerden çıkarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç getirilirken, sürücünün yardımıyla aracın dorse ve kupa kısmı ayrıldı.Dorsenin sokaktan çıkarılması için çalışma başlatılırken, şoförün navigasyonu takip ederek sokağa girdiği öğrenildi.Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, tırın sıkışması nedeniyle bir binada küçük çaplı hasar oluştu.
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