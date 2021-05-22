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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

İSTANBUL - Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

- Aracın kurtarılması Üsküdar'da park halindeki araç denize düştüİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, park halindeki araç denize düştü.Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Restorasyon Sudan Ticari Araç Cep Telefonu 

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