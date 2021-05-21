Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi

İSTANBUL - Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi

- Olayın meydana geldiği Üsküdar sahilden görüntüler - Sahil Güvenlik ekiplerinin denize düşen kişiyi kurtarma çalışmaları - Düşen kişinin karaya çıkartılarak ambulansa alınması - Görgü tanığı ile röportajÜsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdiİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.Üsküdar sahilinde balık tutan A.D. (48), düşen oltasını almak için denize atladı.Bir süre yüzen ve oltasını almaya çalışan A.D., daha sonra denizde çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Bu arada sahilde bekleyen iki kişi de A.D.’yi kurtarmak için denize atladı.Dalgıçlar tarafından denizden baygın halde çıkarılan A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.A.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Polis Hastane Deniz Polisi Sahil Güvenlik 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement