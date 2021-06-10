İSTANBUL - Üsküdar'da denize çamurlu su aktı

- Olaya ilişkin görüntülerÜsküdar'da denize çamurlu su aktıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da kanalizasyondan çamurlu su akması nedeniyle denizde kahverengi görüntü oluştu.Beylerbeyi Parkı'nın altında bulunan kanalizasyon giderinin bulunduğu kısımdan denize çamurlu su aktı.Suyun akmasının ardından deniz kahverengiye büründü.Balıkçılar ve çevre sakinleri bu görüntünün kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle oluştuğunu söyledi.
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