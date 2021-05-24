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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Üsküdar'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Üsküdar'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

- Yangından görüntülerÜsküdar'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.Yavuz Türk Mahallesi Fırın Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kısa sürede binanın diğer katlarına ve yanda bulanan başka bir apartmanın çatısına yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Yandaki apartmanın çatısında da hasar oluştu.Polis ekipleri söndürme çalışmaları sırasında Fırın Sokak'ta geniş güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden yangını izlediği görüldü.

Çatı Katı Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi 

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