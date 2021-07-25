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İSTANBUL - Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

İSTANBUL - Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

- 2 katlı binanın çatısında yangın - Yangını söndürme çalışmalarından görüntülerÜsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu.Bahçelievler Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.Bu arada vatandaşlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ayran ikram etti.

Çatı Katı Polis Yangın Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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