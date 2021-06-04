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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Unkapanı'ndaki çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Unkapanı'ndaki çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu

- Unkapanı'nda oluşan yoğunluktan görüntüler - Aksaray'dan itibaren oluşan yoğunluktan görüntülerUnkapanı'ndaki çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı devam eden Unkapanı'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.Kentte, hafta sonu öncesinde araç ve yolcu hareketliliği arttı. Ana arterlerde özellikle katılım noktalarında trafik yoğunluğu yaşanırken, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da vatandaşlar kalabalık oluşturdu.D - 100 karayolu ve TEM otoyolunda bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. D - 100 karayolunda Bahçelievler'de başlayan trafik Zincirlikuyu'ya kadar yoğun ve bazı yerlerde akıcı devam ediyor.Anadolu Yakası'nda da D - 100 karayolunda Maltepe, Pendik Tavşantepe mevkisi, Göztepe, Kadıköy yönü, Altunizade, Çamlıca'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte sıkışıklık gözleniyor. - Unkapanı'ndaki çalışmaİBB tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı dolayısıyla Unkapanı Kavşağı Köprüsünün yıkılması sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.İBB'nin olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle başlattığı yenileme çalışması devam ediyor.Bu nedenle Unkapanı Taksim istikametinde Atatürk Bulvarı üzerinde trafik durma noktasına geldi. Yine Unkapanı'ndan Eminönü'ne gidilen Ragıb Gümüşpala Caddesi'nde de araç kuyrukları oluştu.Öte yandan,Bahçelievler Kuyumcukent önündeki kavşak çalışması nedeniyle de bölgede trafik yavaş seyrediyor.

Hafta Sonu Toplu Taşıma Deprem Alabalık Trafik Yoğunluğu 

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