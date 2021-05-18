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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın paniği

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın paniği

Drone görüntüsü

Çatı Katı Yangın Paniği 

-Aktüel görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL -2-DRONE) İSTANBUL

- Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın paniği yaşandı. Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının 9 katlı Cerrahi Tıp Bilimleri binasının çatı katında çıktığı belirlendi. Ufak çaplı yanma, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hastanede bulunan vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı. İtfaiyenin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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