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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’un sevimli 2 yavru ayısı doğdu

İstanbul’un sevimli 2 yavru ayısı doğdu

Yavru ayıların görüntüsü

Rehabilitasyon Ziyaretçiler Rehabilitasyon Merkezi Hayvanat Bahçesi Yavru Ayılar 

-Süt içmelerinden görüntü
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 2 sevimli yavru boz ayı küveze alınarak bakılıyor. Doymak bilmeyen sevimli yavru ayılar günde yaklaşık 10 sefer besleniyor. İstanbul'un göbeğinde bulunan eğlence ve aktivite alanı 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor. Çekmeköy'deki doğa ve yaşam alanında bulunan hayvanat bahçesi içinde 2 yeni yavru boz ayı dünyaya geldi. Yavru ayılar küçük oldukları için erkek ayıların oluşturabileceği tehlikeye karşı tedbir amaçlı küveze alınarak bakımları veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Sevimli yavru ayılar günde yaklaşık 10 sefer keçi sütü ile besleniyor. Yavru ayılar bakıcıları tarafından kucağa alındığı gibi sürekli süt istiyor. Öğünleri geçen yavrulara bakıcılar parmaklarıyla emzik yapıp rahatlatıyor. Yavrular Nisan ayında ziyaretçilere gösterilmesi planlanıyor. Sağlıkları gayet iyi olan 2 yavruya ismini daha sonra verileceği açıklandı. “Mümkün olmaz dediğiniz şey sevgi ile mümkün oluyor” Erkek ayıların oluşturabileceği tehlikeye karşı yavru ayıların küveze alındığını belirten Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “2 yavru ayımızı nisan ayı itibariyle vatandaşlarımız görebilecekler, küvezde bakımları yapılan yavrularımız daha kendi başına yürüyecek durumda değiller. Ayaklanmaya başladıklarında çocuk ve yetişkin misafirlerimiz yakından görebilecekler. 1 erkek 1 dışı dünyaya gelen boz ayılarımıza sürpriz bir ismin adlarını koymasını planlıyoruz. Kaplanla ayının dostluk kurması örneğini yaşadık. Mümkün olmaz dediğiniz şey sevgi ile mümkün oluyor” ifadelerini kullandı. “Kiloları ve sağlık durumları çok yerinde” Yavru ayılarının sağlık durumları gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Sorumlu Biyolog Birol Turan, “ Burası bir hayvan rehabilitasyon merkezimizde bulunan ayı silvanın annesi bu sene de doğum yaptı. 2 yavru boz ayı dünyaya geldi. Çevrede bulunan erkek ayılar tehdit teşkil edebileceği için küvezde bakımlarını yapıyoruz. Yavru ayıların kiloları ve sağlık durumları çok yerinde. Fazla süt verdiğimizde zararlı olduğu için şimdi parmağımı emzik olarak kullanıyorum” diye konuştu.

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