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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’un pandemi hastanesi uydu görüntülerine yansıdı

İstanbul’un pandemi hastanesi uydu görüntülerine yansıdı

Uzaydan hastanenin fotoğrafları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Pandemi hastanesinin yapım aşamaları uydu görüntülerine yansıdı İSTANBUL

Hastane Kapalı Alan X-ray Ameliyathane Ameliyat 


- 45 günde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamaları uydu görüntülerine yansıdı. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hastanenin yapım aşamaları ise uzaydan görüntülendi. İlk fotoğrafta hiçbir çalışmanın olmadığı hatta uçakların pisti kullandıkları görülüyor. İkinci fotoğrafta ise hastanenin çatılarının yapıldığı ve kapladığı alanın ortaya çıktığı belli oluyor. Üçüncü fotoğrafta çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmış hali gözükürken son fotoğrafta ise otoparkta onlarca aracın dizili olduğu belli oluyor. Toplam 125 bin metrekare alana kurulan hastanenin 75 bin metre kare kapalı alanı bulunuyor. Toplam bin 8 yatak kapasitesi olan hastanenin 432 yoğun bakım yatağı bulunuyor. İçinde 16 ameliyathane 4mr, 2 x-ray ve 4 tomografi odası bulunuyor. Ayrıca hastanenin 500 araçlık büyük bir otoparkı da bulunuyor. (AFS- MB-
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