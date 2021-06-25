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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğindeki silahlı kavga kamerada

İstanbul’un göbeğindeki silahlı kavga kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

Alışveriş Hastane Silahlı Kavga Gözaltı Kaçış 

-Kavga anları

( İSTANBUL )- Fatih’te esnafın silahlı kavgasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te önceden husumetli olan iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 23 Haziran günü Tahtakale’de bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda esnaf olan Kerim Ö. ile Mustafa K. arasında önceden devam eden husumet vardı. Taraflar olay günü, laf atma tartışmasından dolayı bir anda kavgaya tutuştu. Kerim Ö. belindeki silaha sarılınca karşı taraf da sopayla karşılık vermek istedi. Çevredeki esnaf olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kerim Ö., iki el ateş ederek Mustafa K. ile beraberindeki Ferhat G.’yi yaraladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ağır yaralanan Mustafa K.’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kavga anı kamerada Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Kerim Ö. ile Mustafa K. arasında tartışmanın başladığı ve birbirlerine vurmaya başladıkları görülüyor. Kerim Ö.’nün belinden çıkardığı silahla ateş açtığı anların yansıdığı görüntülerde, silahın ateşlenmesiyle birlikte alışveriş yapanlar kaçışmaya başlıyor.
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