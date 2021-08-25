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İstanbul’un göbeğinde şüpheli ölüm
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde şüpheli ölüm

İstanbul’un göbeğinde şüpheli ölüm

Binanın görüntüsü

Polis Şüpheli Ölüm Savcı Kurşun Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme
-Kıyafetler
-Polis ekipleri
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli’de 5 katlı bir metruk binanın giriş katında 1 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Hüseyin Cahit Yalçın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın önünde dolaşan bir vatandaş bir kişinin kımıldamadan yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerin haber verdi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde 1 adet kurşun ve bir çok kıyafet bulundu. Metruk binada yaşayan bir kişi ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme yapmak üzere savcı geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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