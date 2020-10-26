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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde skandal “korona partisi” kamerada

İstanbul’un göbeğinde skandal “korona partisi” kamerada

Partiye katılanlar

Sosyal Medya Kamera Skandal Oryantal Harekete Geç 

-Dans edilmesi
-Maske takılmaması
-Mesafeye uyulmaması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Karaköy’de salgına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz parti “pes” dedirtti İSTANBUL

- İstanbul'un göbeği Karaköy’de bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Karaköy’deki bir restoranda gece saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi. Partide göbek atıp halay çektiler Mekanda korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı.
Partiye katılanlar ardından alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.
Partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalışanlar dahi maske takmadı Çalışanların dahi maske takmadığı “korona partisinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi. (DCC-ÖFA
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