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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı: Yaralı genç can havliyle böyle kaçtı

İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı: Yaralı genç can havliyle böyle kaçtı

-Güvenlik kamerası-

Silahlı Saldırı Genç Arkadaşlar Kaçış Polis Ekipleri Saldırı 

-Gencin arkadaşlarıyla sohbet etmesi
-Saldırıya uğraması
-Vatandaşların kaçışması
-Gencin yolun karşısına koşması
-Ayakta beklemesi ve yere oturması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet eden genç silahlı saldırıya uğradı- Kalçasından yaralanan genç can havliyle kaçtı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir genç, kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, kalçasından yaralanan genç can havliyle kaçtıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, geçtiğimiz ay saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Abdülaziz Balçık (31) 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda sohbet etmeye başladı.
Genç arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı da Balçık, kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Can havliyle koşarak kaçtı Olayın ardından saldırgan kayıplara karışırken, vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet ediyor. Kısa bir süre sonra saldırgan ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Yaralı genç ise can havliyle yolun karşısına koşuyor. Daha sonra da merdivenlere oturuyor. Polis saldırganın peşinde Öte yandan kalçasından yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, önce eşkalini ardından da kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DCC-
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