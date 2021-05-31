Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler

İstanbul’un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler

Doğum günü partisi

Para Cezası Doğum Günü Doğum Günü Partisi Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Pasta kesilmesi
-Genç kızların eğlenmesi
-Restoranda kuralların hiçe sayılması
-Polisin baskın yapması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Harbiye’de polis ekipleri doğum günü partisi yapılan bir restorana baskın düzenledi- Baskında mekan boşaltılırken içeridekilere toplamda 55 bin lira idari para cezası uygulandı İSTANBUL

- Harbiye’de yasağa rağmen gece yarısı bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen gruba polis ekipleri baskın düzenledi.
Doğum günü partisi ve baskın anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekilere toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye’de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı. Salgını unutup doğum günü partisi verdiler İhbarı değerlendiren ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü. Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı. İşlemlerin ardından boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement