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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde kemerli kavga kamerada

İstanbul’un göbeğinde kemerli kavga kamerada

-Cep telefonu-

Kamera Cep Telefonu 

-Tartışma ve kavga
-Tekme ve yumruk atılması
-Kemerle vurulması
-Birinin yere düşmesi
-Tarafların dağılması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mecidiyeköy’de iki grup birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı İSTANBUL

- Mecidiyeköy’de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme, yumruk ve kemerle birbirine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, ayrılan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kemerlerin çekildiği kavgada darbe alan biri yere yığıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DCC-YM-
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