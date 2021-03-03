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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde ilginç olay: Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi

İstanbul’un göbeğinde ilginç olay: Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi

-Cep telefonu-

Psikoloji Temizlik Görevlisi Kamera Alaska Polis Ekipleri 

-Şahsın eylem yapması
-Polisin merdiven uzatması
-Yanına çıkması
-Şahsın aşağıya indirmesi
--Aktüel kamera-
-Şahsın otelden çıkartılması
-Polis otosuna götürülmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şişli’de psikolojik sorunları bulunan şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmanarak etrafa seslendi İSTANBUL

- Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmanarak megafonla etrafa seslendi. Şahıs aşağıya inmeyince polis ekipleri tarafından merdivenle yanına çıkılarak alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye cadde üzerindeki bir otelde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Rüstem Ö, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı otelin girişine çıktı. Megafon alan ve elindeki haritayı etrafa gösteren şahıs, vatandaşlara seslenmeye başladı.
Şahsın ilginç bir şekilde megafonla bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Aşağıya inmeyi polis merdivenle yanına çıktı Şahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı.
Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö’yü aşağıya indirdi. Şahıs ardından polis otosuna konularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı. (DCC-HK-
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