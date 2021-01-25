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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde hareketli dakikalar

İstanbul’un göbeğinde hareketli dakikalar

Olay yeri

Polis Olay Yeri İnceleme Kamera Polis Ekipleri Döviz Bürosu 

-Polisin çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Şişli’de işlek bir cadde üzerindeki döviz bürosuna kurşun isabet etti İSTANBUL

- Şişli Harbiye’de işlek bir caddedeki döviz bürosuna kurşun isabet etti. Hareketli dakikaların yaşandığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde faaliyet gösteren döviz bürosuna nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Büro çalışanlarının panik yaşadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ve çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis, olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yaptığı büroya isabet eden kurşunun, nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin ardından kurşunun geliş yönü ve olay nedeni belli olacak. (DCC- MB-
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