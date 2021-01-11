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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm

İstanbul’un göbeğinde feci ölüm

Kadının cesedi

Yaşlı Kadın Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisin çalışmaları
-Vatandaşların izlemesi
-Fotoğraf çekmesi
-Polisin uyarıları
-Oğlunun sinir krizi geçirmesi
-Cenaze aracının gelmesi
-Cenazenin konulması

( İSTANBUL )- Şişli’de yaşlı kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü- Kaldırıma düşen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- Şişli’de yaşlı bir kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde can verdi. Vatandaşların dehşeti yaşadığı olay yerine gelen kadının oğlu ise sinir krizi geçirdi. Polisin çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki evinde tek başına yaşayan 70 yaşlarındaki Gülten A., sabah saatlerinde 6. kattaki evinin penceresini açtı. Yaşlı kadın bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, kadının ise üzeri örtüldü. Polis ekipleri inceleme yaptığı esnada ise olay yerini gören vatandaşlar çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kadının oğlu olay yerinde sinir krizi geçirdi Olayı haber alan kadının oğlu da koşarak olay yerine geldi. Annesinin cansız bedenini gören adam sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin teselli ederek sakinleştirmeye çalıştığı adam apartman girişine götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DCC-YM-
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