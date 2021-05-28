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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’un Fethinin 568. yıldönümü coşkuyla kutlandı

İstanbul’un Fethinin 568. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Düzce Belediyesi mehter Takımının marşlar eşliğinde yürümesi

Sosyal Medya Canlı Yayın Mehter Takımı 

-Vatandaşların mehter takımının konserini cep telefonları ile çekmeleri
-Mehter takımının Anıtpark Meydanı'nda konser vermesi

( DÜZCE ) DÜZCE

- İstanbul’un Fethinin 568. yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi Mehter Takımı hem marşlar eşliğinde yürüdü, hem de mini konser verdi. Mehter takımının marşlar eşliğinde yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fatih Sultan Mehmet’in Bizans İmparatorluğu'nu yıkması ve İstanbul’un Fethi coşkuyla kutlanıyor. Düzce’de de coşkuyla kutlanan İstanbul’un Fethinin 568. yılında Düzce Belediyesi Mehter Takımı mini konser verdi. Konser öncesinde Belediye önünden Anıtpark Meydanı'na kadar çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen mehter takımına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla mehter takımının marşlarını takipçileri ile paylaştı. Düzce Belediyesi Mehter Takımının yürüyüşü Anıtpark Meydanı'nda verdiği mini konser ile sona erdi. Vatandaşlarda mehtere büyük ilgi gösterdi.
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