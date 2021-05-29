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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı

İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı

Görsel etkinliğe ilişkin görüntüler

İletişim Teknoloji Sofya Gökyüzü 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi duvarlarında görsel etkinlik düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlandı. Etkinlik kapsamında önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye’de ilk kez kullanılacak gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya semalarında özel bir gösteri düzenlendi.
Galata Kulesi’nde ise ışık ve video haritalama (mapping) gösterisi gerçekleştirildi.

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