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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'un fethi Bursa'da 568 Fetih suresiyle kutlandı

İstanbul'un fethi Bursa'da 568 Fetih suresiyle kutlandı

- Bursa Protokolü detay

Şehit Kabristan Bolat Cuma Namazı Başkent 

-- İl Müftüsü İzani Turan röportaj
-- detaylar

( BURSA )- Fatih'in doğduğu semtte büyük coşku yaşandı BURSA

- İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu Muradiye semtinde büyük coşkuyla kutlandı. Okunan 568 Fetih suresi ve 29 hatm-i şerif yapılan dualarla Fatih ve fethe katılan askerlerin ruhlarına bağışlandı. Bursa Müftülüğü, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir faaliyete imza attı. Bursa'da çeşitli camilerde vazifeli din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı kerimlerin sevabının bağışlanması için Muradiye Camii'nde il protokolü ve vatandaşlar buluştu. Okunan 568 Fetih suresi ve 29 hatm-i şerif kılınan cuma namazı öncesinde İl Müftüsü İzani Turan tarafından yapılan dualarla Fatih başta olmak üzere bütün şehitlerin ruhlarına bağışlandı. Hatim cemiyetine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş diğer belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dünya başkenti İstanbul'un ebedi olarak Türklerin eline geçmesinin 568. sene-i devriyesini idrak ettiğimizi belirten Müftü İzani Turan, '' Muradiye Külliyesi Fatih Sultan Mehmet han hazretlerinin aile kabristanlığı görevini görmektedir. Bizde İstanbul'un Fethi münasebetiyle düşündük ki, bir taraftan Ayasofya'nın açılışı, Diğer tarafta Taksim camisi açılışı ve Bursa'nın da İstanbul'un küçük kardeşi olarak bu sevince ortak olsun istedik. İstanbul'un fethi münasebetiyle sembolik olarak 29 hatim, 568. fetih münasebetiyle 568 Fetih süresi okuduk. Şuanda da kuranı kerim tilavetimiz var. Rabbim ülkemizi, milletimiz her zaman korusun'' dedi.
(HG-MŞ)
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