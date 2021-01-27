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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’un batısı Trakya kara teslim

İstanbul’un batısı Trakya kara teslim

Kar yağışından detaylar

Kar Kalınlığı Tarım Allah Sevindik Kar Yağışı 

- Vatandaşlardan ayrıntılar
- Vatandaştan röp
- Yoldan detaylar
- Kardan detaylar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyardığı Trakya bölgesi kara teslim oldu. Bölgede kar yağışı etkili olurken Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Balkanlar üzerinden gelen kar, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli’de bulunan sınır kapılarından ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde ara ara etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde Tekirdağ’da da kendini gösterdi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı evin çatılarını ve araçların üzerine beyaza büründürürken, kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yola çıkan araçlar ise ilerlemekte zor anlar yaşadı. "Çiftçilerimiz havanın gözüne bakıyor" Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar karın bu yıl geç kaldığını, sabah kar yağışını görünce çok sevindiklerini ifade ettiler. Kar yağışını uzun zamandır beklediklerini söyleyen Serkan Erdal, “İnşallah daha fazlası da olur. Tabi öncellikle tarım için çok önemli. Çiftçilerimiz havanın gözüne bakıyor. Yağışlar yok. Susuzluk hat safhada. Genel olarak ihtiyacımız var. Rabbim daha fazlasını nasip etsin” dedi.
İstanbul’un yanı başında etkili olan kar yağışı etkisi sürdürüyor.
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