İstanbul’un barajlarını yer altı suları besliyor

- İstanbul’da Ocak ayı içerisinde etkili olan karlı ve yağmurlu havanın ardından barajların doluluk oranı her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır yağmurun yağmadığı İstanbul’da barajların doluluk oranı 44.78’e seviyesine yükseldi. Bu da barajların yer altı suları ile beslendiğini akıllara getirdi. Ocak ayı içerisinde kısa süreli etkili olan yağışlar susuzluk tehlikesi altında olan Megakent İstanbul’da yüzleri güldürdü. Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren İstanbul’da buna rağmen barajların doluluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 44.78 seviyesine çıktı. Doluluk oranının gün gün yükselmesi yer altı suları ile belendiğini akıllara getirdi. Diğer taraftan barajların doluluk oranı artış yönünde olsa da bu oran son 6 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti. Geçtiğimiz 6 yılda en yüksek doluluk oranı yüzde 90 ile 2015 yılında ölçülmüştü. Diğer yıllarda doluluk oranları ise şöyle gerçekleşti: "2016 yılında 84.61, 2017 yılında 85.75, 2018 yılında 75.35, 2019 yılında 89.88, 2020 yılında 59.84” İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: - Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 50.62 - Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.24 - Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.97 - Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 46.64 - Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 51.82 - Terkos barajı doluluk oranı yüzde 43.03 - Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 79.59 - Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 51.09 - Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.44 - Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 78.43 (EG-



loading...