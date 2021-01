İstanbul’un barajlarından sular çekildi torba torba çöpler ortaya çıktı

-Ekiplerin çalışması detay

İBB ekipleri suların çekildiği alanlarda 100 personel ile çalışma başlattı



- İstanbul’da beklenen yağmurların düşmemesi sonucu barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşmeye devam ediyor. Suların çekildiği alanlarda ise neredeyse her türden atığın olduğu torba torba çöpler ortaya çıktı. Milyonlarca İstanbulluların kullandığı suların içerisinden çıkan çöp atıkları görenlerin içini sızlattı. Öte yandan İBB 100 ekiple harekete geçerek çöpleri toplamaya başladı.

İstanbul’da beklenen yağmur yağmaması sonucu barajlar son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar indi. Suların çekildiği alanlarda ise vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler ortaya çıktı. Çöpler arasında hemen her türlü atığın olduğu görüldü.

Öte yandan İBB, kuraklık yüzünden suları çekilen baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemek için harekete geçti. İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 15 gün içinde diğer tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Terkos’a 15 araç, 100 personel Baraj temizlik çalışmalarının yaşama geçirildiği ilk nokta, Avrupa Yakası’ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölünün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri, çalışamaya başladı.

İstanbul genelindeki tüm barajların, 15 gün içinde tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Ekiplerin çalışmasında torba torba çöpler toplandı. Çalışma il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor İstanbul'un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bulardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları, il sınırları içinde kalıyor. Istırancalar, Kazandere ve Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının dışında. İBB'nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sadece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.



