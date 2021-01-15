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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’un Avrupa yakasında kar manzarası erken sürdü

İstanbul’un Avrupa yakasında kar manzarası erken sürdü

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Kalkan beyaz örtü drone kamerasında İSTANBUL

Kamera Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı Irak 


- İstanbul’un Avrupa yakasında gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, güneşin açması ile son buldu. Özellikle çatılarda biriken az miktarda kar güneşle birlikte erimeye başladı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı dün Anadolu yakasında başlamıştı. Kar yağışı bugün sabah erken saatlerinden itibaren Avrupa yakasında da etkili oldu. Gün aydınlanana kadar devam eden kar yağışı az da olsa İstanbul’u beyaz örtü ile kapladı. Kar örtüsü kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından yavaş yavaş kalkıyor. Avrupa yakasında özellikle çatılarda bulunan beyaz örtü havadan drone kamerası ile görüntülendi.
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