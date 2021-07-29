İstanbul'un aşı tablosu rengi sarı oldu

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "İstanbul’umuzda 1.doz aşıda yüzde 65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi SARI oldu. Şimdi Hedefimiz yüzde 75’i geçerek mavi renk olmak” ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da, İstanbul’un aşı tablosunun sarı renge geçtiğini belirtti. Yerlikaya, “İstanbul’umuzda 1.doz aşıda yüzde 65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi SARI oldu. Şimdi Hedefimiz yüzde 75’i ge geçerek mavi renk olmak” ifadelerini kullandı.
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