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İstanbul'un aşı tablosu rengi sarı oldu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'un aşı tablosu rengi sarı oldu

İstanbul'un aşı tablosu rengi sarı oldu

Paylaşım fotoğrafı

( İSTANBUL )- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “1.doz aşıda yüzde 65’i geçtik, böylece aşı tablomuzun rengi sarı oldu” İSTANBUL

Sosyal Medya Aşı 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "İstanbul’umuzda 1.doz aşıda yüzde 65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi SARI oldu. Şimdi Hedefimiz yüzde 75’i geçerek mavi renk olmak” ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da, İstanbul’un aşı tablosunun sarı renge geçtiğini belirtti.
Yerlikaya, “İstanbul’umuzda 1.doz aşıda yüzde 65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi SARI oldu. Şimdi Hedefimiz yüzde 75’i ge geçerek mavi renk olmak” ifadelerini kullandı.
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