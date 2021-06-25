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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’un 3’üncü AVM kütüphanesi Kağıthane’de açıldı

İstanbul’un 3’üncü AVM kütüphanesi Kağıthane’de açıldı

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Konuşma

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye’nin 7’nci, İstanbul’un ise 3’üncü AVM kütüphanesi Kağıthane’de açıldı. Axis AVM’deki kütüphanenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Bu kütüphaneler sadece İstanbul’da değil, Tüm Türkiye genelinde açılacak” dedi.
Her alışveriş merkezine (AVM) bir kütüphane kurmak ve hayatın merkezinde kitaba, kültüre, sanata daha fazla yer açmak amacıyla kurulan kütüphanelere bugün bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin 7’nci, İstanbul’un ise 3’üncü AVM kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kağıthane’de bulunan Axis AVM’de yapılan törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ile davetliler katıldı.
“Gençlerimizden yoğun bir şekilde talep alıyoruz” Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Öğrencilerin özellikle ders çalışma alanları açısından böyle bir yere çok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında kütüphanelerimiz var. Bu hizmeti verirken gençlerimizden bu talebi yoğun bir şekilde alıyoruz. Ancak Türkiye’de aynı zamanda 500’e yakın AVM var. AVM’lerimizin yöneticileri ve müdürleriyle mekanları onların tahsis ettiği, kira ödemediğimiz, konseptleri çizip verdiğimizde içinin dekorasyonuna varıncaya kadar yaptıkları durumda, AVM’lere sadece kitabını ve kütüphanecisini koyduğumuz bir formatta hamle başlattık Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da verdiği desteklerle ve ön açmasıyla” ifadelerini kullandı. Kütüphaneleri açma konusunda kararlıyız” AVM’lerde bulunan 7’nci kütüphanenin açıldığını söyleyen Demircan, “Bu yıl içerisinde açmaya devam edeceğiz. Her ay böyle bir AVM kütüphanesi açılışını gerçekleştireceğiz. Buradan çağrımız tüm AVM’lere; kültüre, sanata değer vermeleri. Tüm yatırımcılarımızı mekanlarını bize tahsis edip, iç dekorasyonlarını yapmak şartıyla bu kütüphaneleri açma konusunda kararlı olduğumuz konusunda ikna etmek istiyorum. Bu kütüphaneler sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye genelinde açılacak. Şu anda Ankara’da 4, İstanbul’da 3’üncü kütüphanemizi açtık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Öte yandan açılan kütüphanelerde sadece kitap okunmakla kalınmayacak ayrıca imza günleri ve atölye çalışmaları ile de çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlanacak.
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