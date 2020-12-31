İstanbul’un 2’nci AVM kütüphanesi açıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin 6’ıncı alışveriş merkezi kütüphanesini okurlarıyla buluşturdu. Vega İstanbul AVM Kütüphanesi İstanbul’da hizmete sunulan 2’inci AVM kütüphanesi oldu. Ankara, Eskişehir, Malatya ve İstanbul'da bazı alışveriş merkezlerinde yer alan AVM kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. Alışveriş merkezi kütüphanesinin altıncısı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıldı. İstanbul Sultangazi Belediyesi’nin de destekleriyle açılan kütüphane, edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Vega İstanbul AVM Kütüphanesi, 258 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yaptığı kütüphanenin açılışına Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, NATA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaşı katıldı.

“Kendi varlığımız ve kültürümüzü taşımakla memuruz” İnsanların artık konfor istediklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Kitapları hayata katmanın yolu ve yöntemi bazen tiyatro, bazen müzik, bazen sinema onlarda aktarım araçlarıdır. Sonuçta kitaplar hafızamıza biriktirdiklerimizdir onlarsız olmaz. İşte çarşıların yeni dünyası AVM’lerde şekillendi. Çağımız insanı konfor istiyor. Kendi varlığımız ve kültürümüzü taşımakla memuruz. Onun için ülke genelinde bin 200’den fazla bizim kütüphanemiz var. Ama kamu kurumlarının kütüphanelerine baktığımızda ve okullarda kattığımızda 33 bin kütüphane var. Aslında çok geniş bir yelpaze de kütüphaneler var. Diğer bakanlıkların da kütüphaneleri var. Ancak çarşı madem bir şehrin merkezine aldı. İstanbul’da 100’ün üstünde AVM var. Türkiye’de 500 civarında AVM var. Bu AVM’ler 80 milyon vatandaşımızın 50 milyonla hitap ediyor. Bir de şöyle bir soru var acaba kütüphanelere insan gidiyor mu? Kesinlikle kütüphanelerimiz doluyor ve taşıyor” dedi.

“900 yıllık kütüphane serüveni olan bir medeniyetin çocuklarıyız” "AVM'de, kitabın da hayatın odak noktası olduğunu göstermiş oluyoruz" diyen, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bir hayatın olduğu AVM'de, kitabın da hayatın odak noktası olduğunu göstermiş oluyoruz. Kitap hayatımızın odak noktasında, her zaman yanı başımızdadır. Medeniyet kodumuzda kitabın yeri de ayrı. 900 yıllık kütüphane serüveni olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler de burada böyle bir kütüphaneyle iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tohumlar burada fidana dönüşecek” şeklinde konuştu.





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