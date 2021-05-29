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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

- Olay yerinden detaylarÜmraniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de kamyonun bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Tepeüstü Şile Bağlantı yolu Gümüşsuyu Caddesi ayrımında virajı alamayan Necip A. yönetimindeki 61 AZ 0665 kamyon, bariyerlere çarptı.Kazada, sürücü yaralanırken kasada bulunan demir profiller yola döküldü.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin yardımıyla kamyon sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Necip A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kontrollü geçişin sağlandığı yolda, dökülen malzemelerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis Hastane Asad Trafik Kazası Trol 

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