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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - UKOME'den okul servis ücretlerine düzenleme

İSTANBUL - UKOME'den okul servis ücretlerine düzenleme

- Toplantıya katılanlardan detaylar - Okul servis ücretleri düzenlemesinin oylanmasıUKOME'den okul servis ücretlerine düzenlemeİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerinde okulların durumuna göre yeni düzenleme yapıldı.İBB UKOME toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Öğrenci Servis Ücretleri Tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif de toplantıda ele alındı.24 Eylül’de yapılan UKOME toplantısında yüzde 11,5'lik zam kabul edilmiş ve önümüzdeki aylarda esnaf ve vatandaşların karşı karşıya gelmemesi için tekrar bir düzenlemeye gidilebileceği belirtilmişti. - Okulların durumuna göre düzenlemeYeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90’ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi.Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.Eylül ayındaki toplantıda ücretlere yüzde 11,5 zam yapılmış en kısa mesafe 271 TL olmuştu.

Toplantı Kısa Mesafe Kullar 

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