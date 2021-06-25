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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında 2 blokun yıkımına başlandı

İSTANBUL - Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında 2 blokun yıkımına başlandı

- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın iş makinasıyla binaya ilk kepçeyi vurmasıTuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında 2 blokun yıkımına başlandıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında Tıp Kent Sitesi'ndeki 2 blokun yıkımına başlandı.İstasyon Mahallesi'nde bulunan sitedeki yıkım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın iş makinasıyla binaya ilk kepçeyi vurmasıyla başladı.
Yazıcı, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir sitenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini, 18'e yakın siteyle de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Tuzla'da 2 binin üzerinde binanın yenilenmesine bu sene başlayacaklarını dile getiren Yazıcı, "Daha önce yapılanlarla birlikte şu anda 6 binin üzerinde bağımsız bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış bir ilçe olarak gururluyuz." dedi.
Yazıcı, 1999 depreminde zarar gören 37 binanın da yıkılmasıyla vatandaşların taşınacağı yaklaşık 1200 konuta başladıklarını belirterek, "Hem yeni konut üretimiyle 3 binden fazla konut üretimini gerçekleştirmek hem de buradaki Tıp Kent Sitesi'nin yenilenmesiyle bu dönem sonunda yaklaşık 6 - 7 bin konutun yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımızla çok farklı bir Tuzla'yı, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacağı daha ekolojik dengeye dikkat eden, depreme dayanıklı, çevre donatılarıyla tasarlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Deprem Ekolojik İş Makinası Basın Mensupları 

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