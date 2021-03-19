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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

- Polisin olay yerinde inceleme yapmasıTuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu - Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecekİSTANBUL (AA) - Tuzla'da, folyoyla sarılan ve bantlanan bir çuvalda erkek cesedi bulundu.İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki daireye eşyalarını almak için geldiğini iddia eden kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Kadın, içeride kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkek cesedi olduğu belirlendi.Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Bu arada kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çilingir Polis Bild Kamera Polis Ekipleri 

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