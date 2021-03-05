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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

İSTANBUL - Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

- Yangın çıkan et üretimi yapılan fabrikadan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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