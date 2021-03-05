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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın (2)

İSTANBUL - Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın (2)

- Yangın çıkan fabrikadan görüntüler - İtfaiye ekipleri ve yangından etkilen kişinin görüntüleriİSTANBUL (AA) - Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, bazı çalışanlar ağladı. İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda sürüyor.Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü bir şekilde yangına müdahalesini sürdürüyor.Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulunuyor.

Fabrika İtfaiye Aracı Et Ürünleri Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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