İSTANBUL - Tuzla'da durdurulan tırda 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
- Operasyon anları - Eroinlerin ele geçirilmesi - Eroinlerin sergilenmesiTuzla'da durdurulan tırda 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Ele geçirilen maddenin ortalama değerinin 47 milyon 246 bin 400 lira olduğu belirlenirken, gözaltına alınan tır şoförü tutuklandıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da durdurulan tırda, 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti nakli ve depolanması" gibi faaliyetleri yürüten şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.Yapılan saha çalışmaları neticesinde tır ile İstanbul 'a yüklü miktarda uyuşturucu madde nakliyesi gerçekleştirileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı tır, Aydınlı Mahallesi Batı Caddesi üzerinde seyir halindeyken durduruldu.Kimlik tespiti sonrası şüpheli L.H.'nin kullandığı belirlenen tırda, narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramalar sonucunda 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.Ele geçirilen maddenin ortalama değerinin 47 milyon 246 bin 400 lira olduğu belirlenirken, tır şoförü L.H. gözaltına alındı.Emniyetteki ifadesinde, suç kaydının olmadığını, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını öne süren şüpheli L.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
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