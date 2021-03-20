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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi Kadıköy’de protesto edildi

İSTANBUL - Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi Kadıköy’de protesto edildi

- Kadıköy'de toplanan gruptan görüntüler - Konuşmaların yapılması ve sloganların atılmasıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de toplanan bir grup, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaması ve yürürlükte kalması için düzenlenen eylemde, "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula, kadınlar boyun eğmeyecek" pankartları açıldı.Yapılan konuşmalarda, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınları koruduğu savunularak, sözleşmenin kaldırılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Parti Meclis Üyesi Gökçen Gökçe ile bazı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de eyleme katılarak gruba destek verdi.Eylem bittikten sonra polisin, dağılmaları yönünde uyarıda bulunduğu grup, ara sokaklarda toplanıp bir süre daha slogan attı. Grup, daha sonra dağıldı.

Ayetler Polis Kadın Dernekleri Siyasi Parti 

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