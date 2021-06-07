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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor

İSTANBUL - Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor

- Genel görüntüler İstanbul 'da tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid - 19'a karşı aşılanıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.
Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler önce görevlilerin verdiği formları doldurdu.Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.

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