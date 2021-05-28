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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi

İSTANBUL - TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi

- Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi önünde düzenlenen etkinlikten görüntüler - Mehteran gösterisinden görüntüler - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmasıTÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya - i Kebir Camii önünde İstanbul 'un fethi programı düzenledi - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Ülkemizde özgürlüklerin kısıtlandığı, başbakanlarımızın hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde, adil olmayan yöntemlerle hayatlarına son verildiği günleri geride bıraktık"İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi önünde etkinlik düzenledi.
"41. TÜGVA İstanbul Ayasofya Sabah Namazı Buluşması" kapsamında yapılan etkinlikte, "Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul 'u fethettiği yaştasın" ve "Kudüs nöbeti" yazılı pankart açıldı.Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, fethin sembolü olarak nitelendirilen Ayasofya - i Kebir Camii önünde program düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu caminin yeniden ibadete açılmasının sevincinin yanında, 27 Mayıs darbesinin acı hatıralarını da unutmadıklarını belirten Kabaktepe, "Bugün özel bir gün. Ülkemizdeki özgürlerin kısıtlandığı 27 Mayıs'ın 1 gün sonrasında burada buluştuk. İstanbul 'un fethedilmesi, 29 Mayıs da yine özel bir gün. Sizlerin yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in arzusu, isteği ve gayretiyle gerçekleştirdiği mutlu bir gün." dedi.
Türkiye'nin tarihte birçok zorlu süreçten gelerek, bugünlere ulaştığına dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:"Ülkemizde özgürlüklerin kısıtlandığı, başbakanlarımızın hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde, adil olmayan yöntemlerle hayatlarına son verildiği günleri geride bıraktık. Önümüzdeki günlerin fethinin aydınlığı gibi, hürriyetin, adil bölüşümün, adil bir dünyanın, 5'ten büyük olan bir dünyanın yeniden işareti olan siz gençlerin de bu kararlılıkla burada durması beni memnun etti. Unutmayalım ki Fatih Sultan Mehmet, bizlere 'Aynileşmek, benzeşmek zorunda değil, aynı yolda yürümek, birlikte yol almak zorunda olduğumuzu' söyledi.

Cumhurbaşkanımızın en son kongrede ifade ettiği gibi dünyada adaleti hakkı, hakkaniyeti esas alan medeniyet nöbetine hazırlanan gençler, sizleri tebrik ediyorum. Fethiniz kutlu olsun."Ayasofya Meydanı'ndaki etkinlikte mehter takımı gösterisi de yapıldı.

Başbakan Sabah Namazı Özgürlük Hakkaniyet Mehter Takımı 

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