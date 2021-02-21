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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Trafikte makas atan sürücü yakalandı

İSTANBUL - Trafikte makas atan sürücü yakalandı

- Trafikte makas atan sürücünün görüntüsü - Sürücünün yakalanması ve polis merkezine götürülmesi İstanbul 'da trafikte makas atan sürücü yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 18 Şubat'ta bir sürücünün Zeytinburnu Sahil Yolu üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen ekipler, 34 MIK 80 plakalı araç sürücüsü Hasan M'yi gözaltına aldı.Sürücüye makas atmaktan 1339, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 314 lira olmak üzere toplam 1653 lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca Hasan M'nin sürücü belgesi, gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi.Hasan M, trafiği tehlikeye sokmak suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

Sosyal Medya Para Cezası Sürücü Belgesi Polis Merkezi Akalan 

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