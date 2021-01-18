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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 40 seviyelerinde

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 40 seviyelerinde

Trafikten detay

( İSTANBUL )- Trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyelerinde İSTANBUL

Rekor Trafik Yoğunluğu Kar Yağışı 


- Sabah saatlerinde yüzde 85 yoğunluk ile son günlerin rekorunu kıran İstanbul trafiği şu dakikalarda yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu sabah yüzde 85 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Şu saatlerde ise trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyesinde olduğu görülüyor. Mesai bitimi ile zaman zaman bazı noktalarda yoğunlukların yaşandığı gözlendi. (EG-
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